Датская компания Ramboll вышла из проекта "Северный поток – 2" – СМИ

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Датская компания Ramboll отказалась от участия в строительстве "Северного потока – 2", сообщает газета Politiken со ссылкой на источник.

Предполагается, что компания опасается санкций со стороны США. При этом в пресс-службе организации отказались комментировать данное решение.

Ранее стало известно, что власти США выдали предупреждение европейским компаниям о возможности введения санкций в случае участия в строительстве газопровода. Отмечалось, что 14 или 15 января американцы планируют опубликовать доклад по компаниям, которые помогают в строительстве "Северного потока – 2".

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года.