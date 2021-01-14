Строительство "Северного потока – 2" в водах Дании возобновят 15 января

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Строительство части газопровода "Северный поток – 2" возобновится с 15 января. Речь идет о работах в территориальных водах Дании, сообщили в пресс-службе компании – операторе проекта Nord Stream 2 AG.

"Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января", – передает заявление компании ТАСС.

Накануне судно-трубоукладчик "Фортуна" вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка газопровода в Дании.

Также стало известно, что власти США выдали предупреждение европейским компаниям о возможности введения санкций в случае участия в строительстве газопровода. Отмечалось, что 14 или 15 января американцы планируют опубликовать доклад по компаниям, которые помогают в строительстве "Северного потока – 2".

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года.

