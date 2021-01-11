Трубоукладчик "Академик Черский" уходит от зоны достройки "Северного потока – 2"

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Российский трубоукладчик "Академик Черский" покидает территорию достройки газопровода "Северный поток – 2". Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов MarineTraffic.

Отмечается, что корабль идет полным ходом на восток. В качестве цели своего перехода судно указывает морскую акваторию. До этого трубоукладчик пребывал в датских экономических водах на протяжении почти недели.

Корабль "Академик Черский" прибыл к недостроенному участку "Северного потока – 2" 6 января. До этого он на протяжении почти месяца базировался недалеко от Калининграда. В начале декабря трубоукладчик находился около датского острова Борнхольм, а затем он вернулся в Россию.

В конце декабря завершились работы по укладке участка газопровода в исключительной экономической зоне Германии. В настоящий момент проложено свыше 2 300 километров "Северного потока – 2" из 2 460 километров. Работы завершены на 94%.