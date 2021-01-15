Советник Байдена предложил приостановить прокладку Nord Stream 2 и санкции против него

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Приостановить действие американских санкций против проекта "Северный поток – 2" предложил советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Бернс считает, что такие шаги позволят урегулировать разногласия в отношениях США и ЕС.

"Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока – 2", а американцы – действие санкций. Это бы предоставило новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими (в проекте) странами", – заявил советник президента США.

"Северный поток – 2" – это проект, предусматривающий строительство газопровода от России через Балтийское море до Германии. Общая мощность его составляет 55 миллиардов кубометров в год. В настоящее время работы на объекте завершены на 94 процента.

Ранее власти Соединенных штатов выдали предупреждение о возможности введения санкций европейским компаниям, которые, по данным Вашингтона, принимают участие в прокладке газопровода "Северный поток – 2".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что американские санкции могут осложнить реализацию "Северного потока – 2". Он обозначил заинтересованность в завершении газопровода как со стороны России, так и со стороны партнеров из Европы.

