Немецкий регулятор продлил разрешение на прокладку "Северного потока – 2"

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Немецкое ведомство морского судоходства и гидрографии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на строительство газопровода "Северный поток – 2" в водах ФРГ, сообщает РИА Новости.
"Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии выдало Nord Stream 2 разрешение проводить трубоукладочные работы для завершения трубопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии на участке в примерно 16,5 и 13,9 километра во временном промежутке между концом сентября и концом мая", – говорится в пресс-релизе регулятора.
Прокладка турбопровода "Северный поток – 2" возобновляется в водах Дании в пятницу, 15 января. Судно-трубоукладчик "Фортуна" вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка газопровода в Дании.
Также стало известно, что власти США выдали предупреждение европейским компаниям о возможности введения санкций в случае участия в строительстве газопровода. Отмечалось, что 14 или 15 января американцы планируют опубликовать доклад по компаниям, которые помогают в строительстве "Северного потока – 2".
Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года.
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