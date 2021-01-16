В Совфеде призвали не вестись на провокации в вопросе строительства "Северного потока – 2"

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Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что Россия не должна поддаваться на различные провокации и продолжать строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс предложил приостановить действие американских санкций против проекта "Северный поток – 2", а Европе, в свою очередь, заморозить строительство. По мнению Бернса, это позволило бы урегулировать разногласия в отношениях США и ЕС.

"России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток – 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", – прокомментировал Абрамов.

Он добавил, что решения всех вопросов должны приниматься постепенно.

Ранее власти Соединенных штатов выдали предупреждение о возможности введения санкций европейским компаниям, которые, по данным Вашингтона, принимают участие в прокладке газопровода "Северный поток – 2".

