США планируют расширить санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

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США могут расширить санкции в отношении проекта трубопровода "Северный поток – 2". Ограничения планируется распространить на трубоукладчик "Фортуна", сообщает агентство Bloomberg.

В период с декабря 2020 года судно уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными пока остаются порядка 148 километров из общей протяженности газопровода, из которых 120 приходятся на Данию, а еще 28 – на воды Германии.

Как сообщается, "Фортуна" получила разрешение на работу в датской акватории с 15 января. Разрешение на подконтрольный Германии морской участок действует до конца мая 2021 года.

Ранее стало известно, что швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от участия в проекте реализации трубопровода "Северный поток – 2". Причиной такого решения в организации назвали возможные санкции со стороны США.

