Косачев оценил ситуацию со строительством "Северного потока – 2"

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение США ввести санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве газопровода "Северный поток – 2", передает RT.

"Расценивать все эти решения можно предельно однозначно. Это недобросовестная конкуренция, это попытка сохранить за США если не монополию, то, во всяком случае, существенную долю газового рынка в Европе", – заявил Косачев.

Он напомнил, что в случае запуска газопровода Украина может лишиться значительной части доходов, получаемых в настоящее время от транзита газа.

"Что это означает? Что кому-то из покровителей нынешней Украины придется ее содержать на эти три миллиарда. Поэтому я думаю, что в их действиях не столько мотивация, связанная с непринятием каких-то действий России, сколько чистый коммерческий расчет, нежелание платить по чужим счетам и желание больше зарабатывать на свои собственные счета", – добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что США могут расширить санкции в отношении "Северного потока – 2". В частности, ограничения планируется распространить на трубоукладчик "Фортуна".

До этого стало известно, что швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от участия в проекте реализации трубопровода "Северный поток – 2". Причиной такого решения в организации назвали возможные санкции со стороны США.

"Газпром" рассчитывает на завершение строительства "Северного потока – 2". В компании отметили, что проложили более 2,3 тысячи километров обеих веток газопровода. Также в компании рассчитывают, что ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию также произведут в разумные сроки.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

