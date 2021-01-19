В Германии прокомментировали санкции США по "Северному потоку – 2"

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В Германии прокомментировали решение США ввести санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве газопровода "Северный поток – 2",сообщает RT.

Представитель Минэкономики ФРГ заявил, что с сожалением принимает это к сведению.

Ранее сообщалось, что США могут расширить санкции в отношении "Северного потока – 2". В частности, ограничения планируется распространить на трубоукладчик "Фортуна".

До этого стало известно, что швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от участия в проекте реализации трубопровода "Северный поток – 2". Причиной такого решения в организации назвали возможные санкции со стороны США.

"Газпром" рассчитывает на завершение строительства "Северного потока – 2". В компании отметили, что проложили более 2,3 тысячи километров обеих веток газопровода. Также в компании рассчитывают, что ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию также произведут в разумные сроки.