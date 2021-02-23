Захарова заявила, что в США признались о подрыве конкуренции

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США признались в подрыве базовых принципов торговли и конкуренции. Заявление дипломат опубликовала на личной странице в Facebook.
Такой вывод Захарова сделала, опираясь на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, который заявил, то в США выступают против "Северного потока –2" по геополитическим причинам.
Представитель МИД процитировала Прайса, опубликовав его слова про обеспокоенность Соединенными Штатами усилением влияния России на страны Европы.
"Так Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?" – написала Захарова.
Она заключила, что в Госдепартаменте подтвердили, что в США в вопросах свободной торговли и конкуренции руководствуются собственными геополитическими интересами.
Ранее администрация президента США Джозефа Байдена назвала вводимые против газопровода "Северный поток – 2" санкции работающими.
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