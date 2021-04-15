В Кремле ответили на сообщения о планах США ввести новые санкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах США ввести новые санкции против России, сообщает "Газета.ру".

"Дыма без огня не бывает, возможно, речь идет о каких-то сливах в американских газетах. Дождемся о том, какие решения будут объявлены официально", – сказал Песков.

По его словам, Кремль осуждает любые такие устремления и считает их незаконными. Он добавил, что в этом деле действует принцип взаимности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах США ввести новые санкции против России. Поводом для данного решения называют вероятное вмешательство РФ в американские выборы, а также приписываемую стране кибератаку на SolarWinds.

