Швейцария допустила закрытие неба над Женевой во время саммита Россия – США

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Воздушное пространство над Женевой может быть закрыто для гражданских самолетов на время проведения саммита российского и американского лидеров 16 июня. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренц Фришкнехт.

Он отметил, что в настоящее время ведется подготовка к наблюдению за воздушным пространством.

"Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации", – сказал Фришкнехт.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня.

Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Американская администрация ожидает от предстоящего саммита обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.