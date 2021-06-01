В Кремле не собираются "стерилизовать" повестку накануне саммита лидеров РФ и США – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Никто не намерен делать повестку встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена "стерильной". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, никто не собирается "стерилизовать повестку" дня перед саммитом", – цитирует Пескова ТАСС.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает важным, чтобы встреча состоялась.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня.

Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Американская администрация ожидает от предстоящего саммита обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.