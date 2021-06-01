В Кремле поприветствовали отказ США от введения санкций против "Северного потока – 2"

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Владимиру Путину известно об отказе США от введения санкций против газопровода "Северный поток – 2", Россия приветствует такие намерения американской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", – сказал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что после запуска "Северного потока – 2" Россия не планирует прекращать транзит газа в Европу через территорию Украины.
"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован", – пояснил Песков.
По его словам, Путин относится к этому вопросу как исключительно экономическому, поэтому его решение должно соответствовать требованиям рынка.
"Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", – подытожил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток – 2" козырной картой, которую Россия может разыграть против Украины. По словам украинского лидера, когда строительство объекта завершится, это в какой-то момент приведет к тому, что Москва "отключит" Киев от транзита газа в Европу. Он подчеркнул, что из-за этого доходы республики начнут резко сокращаться.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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