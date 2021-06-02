Песков допустил, что на саммите Россия – США будет обсуждаться кибербезопасность

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Тема кибербезопасности так или иначе будет обсуждаться на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то в сфере сотрудничества России и США в области кибербезопасности, представитель Кремля отметил, что пока преждевременно говорить об изменениях.
"Знаете, когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, сфере информационной безопасности, то есть то самое сотрудничество, к которому призывал неоднократно президент Путин, тогда изменится", – сказал Песков.
В то же время, по словам пресс-секретаря президента, о сотрудничестве говорить пока рано, однако вызовы, с которыми всем приходится сталкиваться, будут на повестке дня.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Планируется, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Американская администрация ожидает от предстоящего саммита обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.
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