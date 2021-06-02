Байден заявил, что изучает возможные меры против РФ в связи с последними кибератаками

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Американский президент Джо Байден заявил, что изучает возможные ответные меры в отношении России в связи с недавними хакерскими атаками, в организации которых обвиняют Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я внимательно изучаю этот вопрос", – сказал Байден, отвечая на вопрос, планирует ли он ввести ответные меры в отношении России.

Также американский лидер отрицательно ответил на вопрос, считает ли он последние кибератаки попыткой Владимира Путина проверить его на прочность.

"Нет", – заключил Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден на фоне недавней атаки хакеров на мясоперерабатывающую компанию JBS планирует обсудить тему кибербезопасности на предстоящей встрече с Путиным.

Встреча Путина и Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.