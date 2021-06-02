Песков прокомментировал решение Швейцарии по "Спутнику V" для аккредитации СМИ

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Решение властей Швейцарии не допускать на встречу Владимира Путина с президентом США Джо Байденом журналистов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V", не повлияет на ее организацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, (не повлияет. – Прим. ред.)", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Аккредитация СМИ на саммит была открыта в среду, 2 июня. Для допуска на мероприятие журналисты должны представить либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о полностью пройденной вакцинации препаратами, одобренными Европейским медицинским регулятором или Швейцарией.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.