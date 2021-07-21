Данные покупателей билетов на Олимпиаду в Токио слили в Сеть

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Персональные данные людей, купивших билеты на Олимпийские игры в Токио, утекли в Сеть. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.
Уточняется, что то же самое произошло с данными занятых в организации Игр волонтеров, а также тех, кто приобрел билеты на Паралимпийские игры. Как отметил источник агентства, оргкомитет Олимпиады в Токио приступил к внутреннему расследованию случившегося.
Ранее в Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады – игры начались с матчей по софтболу. При этом официальное открытие турнира состоится только 23 июля.
Между тем генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто допустил возможность отмены турнира, если среди участников состязаний случится всплеск случаев COVID-19.
Олимпиаду в Токио могут отменить в последний момент