Данные покупателей билетов на Олимпиаду в Токио слили в Сеть

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Персональные данные людей, купивших билеты на Олимпийские игры в Токио, утекли в Сеть. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Уточняется, что то же самое произошло с данными занятых в организации Игр волонтеров, а также тех, кто приобрел билеты на Паралимпийские игры. Как отметил источник агентства, оргкомитет Олимпиады в Токио приступил к внутреннему расследованию случившегося.

Ранее в Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады – игры начались с матчей по софтболу. При этом официальное открытие турнира состоится только 23 июля.

Между тем генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто допустил возможность отмены турнира, если среди участников состязаний случится всплеск случаев COVID-19.

