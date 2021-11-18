Суд в Москве оштрафовал Oriflame за утечку данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мировой судья оштрафовал на 30 тысяч рублей компанию Oriflame Cosmetics за утечку персональных данных клиентов, сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение законодательства в области персональных данных".

Ранее СМИ сообщали, что отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей косметической продукции компании Oriflame выставили на продажу на хакерском форуме.

Хакеры взломали серверы Oriflamе и выложили сканы документов клиентов из России и стран СНГ. Представители бренда подтвердили, что мошенники получили доступ к информационным системам. Преступники не использовали номера банковских счетов, телефонов и другую конфиденциальную информацию.

Специалисты по кибербезопасности предположили, что утечка могла произойти из резервной копии хранилища.