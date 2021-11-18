Суд в Москве оштрафовал Oriflame за утечку данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мировой судья оштрафовал на 30 тысяч рублей компанию Oriflame Cosmetics за утечку персональных данных клиентов, сообщает РИА Новости.
Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение законодательства в области персональных данных".
Ранее СМИ сообщали, что отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей косметической продукции компании Oriflame выставили на продажу на хакерском форуме.
Хакеры взломали серверы Oriflamе и выложили сканы документов клиентов из России и стран СНГ. Представители бренда подтвердили, что мошенники получили доступ к информационным системам. Преступники не использовали номера банковских счетов, телефонов и другую конфиденциальную информацию.
Специалисты по кибербезопасности предположили, что утечка могла произойти из резервной копии хранилища.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: