Минюст РФ до конца года доработает подачу отчетов НКО через портал "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский Минюст намерен до конца года создать платформу, позволяющую подавать отчетность некоммерческих организаций через "Госуслуги". Об этом министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал на проходящей в ведомстве международной научно-практической конференции "Державинские чтения".

По его словам, работа по подготовке электронной платформы для подачи НКО новой отчетности уже подходит к финалу. Новый цифровой ресурс поможет реализовать целый ряд сервисов, отметил министр.

"Для каждой зарегистрированной некоммерческой организации предусмотрен персональный личный кабинет, вход в который будет осуществляться через портал "Госуслуги". Разработку данной платформы планируется завершить к концу декабря текущего года", – цитирует Чуйченко ТАСС.

Ранее в СМИ сообщали, что Минцифры РФ предложило создать на портале "Госуслуги" раздел с информацией о зарегистрированных на пользователей сим-картах. Такая мера позволит россиянам отслеживать число оформленных на них номеров.