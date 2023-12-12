Во флагманских МФЦ возобновили выдачу прав и регистрацию машин после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных флагманских МФЦ возобновили выдачу прав и регистрацию машин после сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

В сообщении подчеркнули, что информация будет обновляться по мере восстановления работоспособности систем.

Ранее утром выдачу прав и регистрацию транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановили из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Отмечалось, что специалисты устраняют последствия сбоя.

До этого технический сбой произошел в федеральной информационной системе Госавтоинспекции в октябре. Тогда регистрация транспортных средств и выдача водительских прав была также затруднена. Позднее МВД РФ устранило проблему.

Технический сбой произошел в работе информационной системы ГИБДД