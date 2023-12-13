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13 декабря, 16:40

Технологии

Технический сбой стал причиной приостановки выдачи водительских прав в Московской области

Фото: Москва 24

Выдачу водительских удостоверений и осуществление регистрационных действий с автомобилями приостановили на территории Московской области из-за технического сбоя. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя", – подчеркнули в ведомстве.

О возобновлении оказания госуслуг в полном объеме будет сообщено дополнительно, добавили в ГУ МВД.

По данным ТАСС, сбой случился из-за начала перехода на новую систему. Как уточнил представитель правоохранительных органов, сбой произошел в работе информационных ресурсов по линии Госавтоинспекции.

Утром 12 декабря выдачу прав и регистрацию транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции Москвы также временно приостановливали из-за технического сбоя. В тот же день оказание госуслуг полностью возобновили.

Выдачу прав и регистрацию транспортных средств приостановили в Москве из-за сбоя

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