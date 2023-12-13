13 декабря, 16:40Технологии
Технический сбой стал причиной приостановки выдачи водительских прав в Московской области
Фото: Москва 24
Выдачу водительских удостоверений и осуществление регистрационных действий с автомобилями приостановили на территории Московской области из-за технического сбоя. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя", – подчеркнули в ведомстве.
О возобновлении оказания госуслуг в полном объеме будет сообщено дополнительно, добавили в ГУ МВД.
По данным ТАСС, сбой случился из-за начала перехода на новую систему. Как уточнил представитель правоохранительных органов, сбой произошел в работе информационных ресурсов по линии Госавтоинспекции.
Утром 12 декабря выдачу прав и регистрацию транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции Москвы также временно приостановливали из-за технического сбоя. В тот же день оказание госуслуг полностью возобновили.
Выдачу прав и регистрацию транспортных средств приостановили в Москве из-за сбоя
Читайте также