В 2023 году 68 тыс россиян получили гражданство или вид на жительство других стран

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Около 68 тысяч россиян получили за девять месяцев текущего года гражданство или вид на жительство других государств. Это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра МВД России.

Как отметили в ведомстве, чаще всего россияне получали гражданства Израиля, Турции и еще десяти государств.

В МВД уточнили, что 38 тысяч россиян уведомили о наличии гражданства других стран, еще 30 тысяч – о наличии у них документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

Гражданин, который получил паспорт или вид на жительство иностранного государства, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД России.

Ранее Владимир Путин подписал документ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги. Указ президента был подписан в связи с принятием нового федерального закона "О гражданстве РФ".