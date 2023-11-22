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22 ноября, 21:58

Общество

Путин утвердил новые положения о гражданстве РФ и бланк текста присяги

Фото: 123RF/enterfobay

Владимир Путин подписал документ, утверждающий новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги. Указ президента был подписан в связи с принятием нового федерального закона "О гражданстве РФ".

В частности, 173-страничным документом утверждаются положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, о порядке принесения присяги гражданина РФ и образец бланка с текстом присяги. Указом также были узаконены и другие нововведения, бланки и прочее.

Прежние нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона о гражданстве, теперь не имеют силу. Сам текст присяги гражданина России остался прежним.

Федеральный закон "О гражданстве РФ" Путин подписал 28 апреля 2023 года. Он сохраняет в ведении президента РФ лишь прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия переходят к МВД и МИД РФ.

Так, в документе прописано, что лишиться приобретенного гражданства России можно за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

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