В России начали действовать правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

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В России вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов для граждан, которым временно ограничили право на выезд из страны. Соответствующее постановление, утвержденное правительством, было опубликовано в ноябре на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, россиянам необходимо сдать загранпаспорт на хранение в течение 5 дней после уведомления об ограничении выезда из страны. Заграничный паспорт нужно сдать в орган власти, который выдавал документ, или в госорганизацию, применившую ограничение на право выезда.

После отмены ограничения на выезд или же по истечении срока действия загранпаспорта документ возвращают гражданину.

В постановлении уточняется, что тем, чье право на выезд было временно ограничено на основании призыва на военную службу, во время обращения за выдачей загранпаспорта необходимо также предоставить военный билет с отметкой об окончании службы.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации повысится на 20% с 1 июля следующего года. Изменения внесло в нижнюю палату российское правительство.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что власти рассматривают предложение о получении госуслуг и совершении юридических действий по загранпаспортам.

Госпошлина на загранпаспорт РФ вырастет на 20% в 2024 году