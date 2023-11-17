Госдума повысила госпошлину за выдачу загранпаспортов нового образца

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Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации повысится на 20% с 1 июля следующего года. Изменения внесло в нижнюю палату российское правительство, сообщает ТАСС.

Отмечается, что госпошлина увеличена с пяти до шести тысяч рублей. Если загранпаспорт делается для ребенка до 14 лет, то госпошлина составит три тысячи рублей (сейчас – 2,5 тысячи).

Кроме того, выросли пошлины для проживающих в РФ иностранцев. Так, выдача вида на жительство вырастет с пяти до шести тысяч рублей, услуга регистрации по месту жительства – с 350 до 420 рублей, разрешения на временное проживание – с 1 600 до 1 920 рублей.

Также госпошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию иностранцам составит 960 рублей, за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 до 12 тысяч рублей за каждого привлекаемого из другой страны сотрудника.

Ранее сообщалось, что около 40 тысяч единых электронных виз (ЕЭВ) оформили иностранцы, въезжающие в Россию, в сентябре. Количество заявителей составило свыше 39,5 тысячи.

Помимо этого, увеличивается число языковых версий сайта для оформления ЕЭВ. Скоро заработает вариант на китайском языке.

Стоимость оформления загранпаспорта в России может вырасти на 20%