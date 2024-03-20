Россиянам рассказали, как изменится процедура сдачи экзамена на права с 1 апреля

С 1 апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Сама процедура должна стать проще, однако ряд других требований будет ужесточен. Подробнее – в материале Москвы 24.

Экзамен проще

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

С 1 апреля кандидатам упростят практическую часть экзамена на получение водительского удостоверения. Если сейчас для успешной сдачи важно заработать не более пяти штрафных баллов, то по новым правилам – семи. Кроме того, с пяти до семи метров увеличили пространство для разворота в ограниченном пространстве.

Также с 1 апреля пассажирское сиденье за дублирующими педалями во время практического экзамена разрешат занимать представителю автошколы. Ранее туда мог сесть только инспектор ГИБДД.

Ждут послабления и будущих мотоциклистов: ГИБДД собирается отказаться от испытания "передвижение мототранспортного средства задним ходом без включения двигателя и установка на место стоянки". Вместо него планируется "колейная доска": кандидат должен проехать по прямой, не наезжая колесом на контрольные боковые линии и не касаясь ногой асфальта, после чего прекратить движение перед стоп-линией. Это упражнение уже было в практическом экзамене до 2016 года, после чего от него отказались.

При этом, если кандидат не сможет получить права с первых трех попыток, следующую ему дадут только через полгода (по старым правилам – три месяца), но не позднее чем через девять месяцев.

Допуск к экзамену

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В новых правилах меняется и срок пересдачи экзамена для тех, кого лишали прав за нетрезвое вождение, и не прошедших медицинское освидетельствование на состояние опьянения. С 1 апреля он составит год после вынесения постановления. По старым правилам сдавать теорию позволяли, если уже прошло больше половины срока, на который у водителя отбирали удостоверение.

Кроме того, к экзамену не допустят кандидатов из так называемых серых автошкол – тех, у которых площадки для тренировок, тренажеры, классы и другая инфраструктура существуют только на бумаге. Это станет возможным после того, как с 1 апреля ГИБДД начнет проверять у всех школ заключение о соответствии учебно-материальной базы – без этого документа они не смогут получить или продлить лицензию. А значит, и их ученики не получат допуск.

Также у ГИБДД появится больше оснований приостанавливать проведение процедуры. Это коснется тех, кто не явился на экзамен и получение прав или отказался фотографироваться. Кроме того, до процесса не допустят уклонистов от явки по повестке в военкомат.

Список документов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

С 1 апреля изменится и порядок замены иностранных водительских удостоверений на российские. Теперь их обладателям придется оформлять сертификат в автошколе и сдавать экзамен в ГИБДД. Причем для прав на вождение легковушки, мотоцикла или мопеда (то есть категории A и B) потребуется пройти только теорию, а вот для управления грузовиком или автобусом (C, D, CE и DE) – еще и практику. Однако это не коснется автолюбителей из Белоруссии, им выдадут российское удостоверение без экзаменов.

Кроме того, с началом апреля права, оформленные в других странах, признают недействительными в течение года после получения их обладателем гражданства РФ или вида на жительство. Теперь им нужно будет оформлять российское удостоверение. Однако тем, кто стал гражданином РФ или получил вид на жительство до вступления в силу новых требований, заменят иностранные права в течение года без прохождения экзаменов.

Также с 1 апреля у кандидатов потребуют больше документов. Теперь к паспорту, документу об окончании учебы в автошколе, заявлению, квитанции об оплате госпошлины и медицинской справке добавятся СНИЛС и (для иностранцев) нотариальный перевод паспорта, выданного другой страной.

Одновременно с этим ужесточаются требования к тем документам, которые были нужны и ранее. С 1 апреля кандидат не сможет продолжить сдачу экзаменов, если в этот период истечет срок действия паспорта или медсправки – для продолжения их необходимо обновить.