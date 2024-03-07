Социальные пенсии в России вырастут на 7,5% с 1 апреля

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Кабмин намерен повысить социальные пенсии в России на 7,5% с 1 апреля. Соответствующая информация появилась на официальном портале правительства.

До этого в министерстве труда РФ говорили об увеличении выплат для 4,1 миллиона россиян – более 3,4 миллиона получателей социальных пенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

Гражданам РФ, у которых недостаточно трудового стажа, полагается социальная пенсия. При этом в стране предусмотрена доплата тем, у кого социальная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Как следует из информации кабмина, в текущем году на эти цели в России выделили 37,5 миллиарда рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, что люди, которым не хватает трудового стажа и баллов для пенсии, могут их докупить.

Депутат Светлана Бессараб объяснила, что приобрести можно не больше половины стажа. Кроме того, покупка разрешена, если будущему пенсионеру не хватает одного или двух лет стажа, но не больше половины.



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