Эксперт Зотов отреагировал на ситуацию с высадкой девушки из такси

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Действия таксиста, который отказался от поездки из-за того, что девушка с ним не поздоровалась, являются неадекватными. Об этом сообщил в эфире "Москва FM" председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, таксист должен был выполнить заказ в любом случае. Как он утверждает, если подтвердится вина мужчины и он не просто так записал видео, то агрегатору будет направлена жалоба для применения санкций к водителю.

Ранее в СМИ появилась информация, что таксист высадил из машины девушку, так как она не поздоровалась с ним. Пассажирка утверждала, что была занята и говорила по телефону, однако мужчина настоял на своем. Между тем сам водитель такси заявил, что поступил подобным образом из-за якобы "низкого рейтинга" (4,6 из 5 баллов) пассажирки и ее "высокомерного поведения".

В январе в Красноярке кондуктор высадила из автобуса 11-летнего мальчика, не оплатившего проезд. Ребенок был вынужден идти домой пешком в 20-градусный мороз.

Аналогичный случай произошел в конце ноября 2023 года в Новосибирской области. Водитель маршрутки высадил из транспорта 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. До дома ребенок добирался сам.

