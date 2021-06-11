Врач развеяла мифы о температуре тела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Анна Колесникова рассказала, что границы температурной нормы тела расширились.

По ее словам, нормальная температура тела находится в диапазоне от 35,5 до 37,5 градуса.

Специалист подчеркнула, что температура тела может повышаться после еды, физических и эмоциональных нагрузок, летом, во второй половине дня.

"Нужно понимать, что температура в течение дня может изменяться до 0,6 градуса с минимальными значениями во сне и рано утром. Пик отмечается в 16 и 18 часов", – рассказала врач Пятому каналу.

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ранее рассказал о частых ошибках при измерении температуры тела. Комаровский заявил, что, несмотря на популярность орального и ректального способов измерения температуры тела, температура при измерении в подмышечной впадине будет идентична результатам других способов.