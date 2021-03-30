Врач перечислил ошибки при измерении температуры тела

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о частых ошибках при измерении температуры тела. Пост с объяснением, как правильно ее определить, он опубликовал в Instagram.
Комаровский заявил, что, несмотря на популярность орального и ректального способов измерения температуры тела, температура при измерении в подмышечной впадине будет идентична результатам других способов.
Он также отметил, что вопреки распространенному мнению о том, что достаточно пары минут для того, чтобы определить точные показатели температуры, необходимо держать градусник не менее пяти минут.
Более того, предварительно стоит на 5 минут прижать руку к туловищу, чтобы температура в подмышечной впадине поднялась до "правильного" значения, а затем уже вставлять термометр.
Весь процесс должен занимать не менее 10 минут.
Врач уточнил, что перед измерением нужно протереть кожу под мышкой от влаги, а во время работы термометра ни в коем случае нельзя прерывать измерение и доставать градусник.
Ранее Комаровский перечислил главные правила лечения насморка. По словам специалиста, в лечении насморка необходимо "не дать слизи засохнуть". При этом на состояние слизистых оболочек влияет два фактора, первый из которых связан с воздухом, которым дышит человек.
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