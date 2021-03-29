Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:17

Врач перечислил основные правила лечения насморка

общество

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные правила лечения насморка. Этим он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам специалиста, в лечении насморка необходимо "не дать слизи засохнуть". При этом на состояние слизистых оболочек влияет два фактора, первый из которых связан с воздухом, которым дышит человек.

"Чем он суше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее высыхает слизь", – отметил эксперт.

Вторым фактором он назвал реологию крови, то есть текучесть. Врач уточнил, что сгущение крови может привести к снижению активности кровообращения в слизистых оболочках. Это также снижает их способность синтезировать слизь. Комаровский посоветовал пить больше воды тем, кто хочет избавиться от недуга.

Ранее он рассказал о симптомах у детей, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью. По его словам, в большинстве случаев боли в животе в детском возрасте не представляют опасности. Чаще всего они локализуются в центральной области.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать