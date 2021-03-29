Врач перечислил основные правила лечения насморка

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные правила лечения насморка. Этим он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам специалиста, в лечении насморка необходимо "не дать слизи засохнуть". При этом на состояние слизистых оболочек влияет два фактора, первый из которых связан с воздухом, которым дышит человек.

"Чем он суше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее высыхает слизь", – отметил эксперт.

Вторым фактором он назвал реологию крови, то есть текучесть. Врач уточнил, что сгущение крови может привести к снижению активности кровообращения в слизистых оболочках. Это также снижает их способность синтезировать слизь. Комаровский посоветовал пить больше воды тем, кто хочет избавиться от недуга.

Ранее он рассказал о симптомах у детей, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью. По его словам, в большинстве случаев боли в животе в детском возрасте не представляют опасности. Чаще всего они локализуются в центральной области.