Врач перечислил симптомы у детей, требующие срочного обращения к специалистам

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах у детей, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью. О них он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, в большинстве случаев боли в животе в детском возрасте не представляют опасности. Чаще всего они локализуются в центральной области.

Но если неприятные ощущения локализуются в правой подвздошной области и сочетаются с выраженной бледностью кожи, у ребенка начинается обильное потовыделение, появляются сыпь, сонливость, расстройство желудка и повышается температура, то это может быть опасным, предостерег эксперт.

В таком случае Комаровский порекомендовал вызвать врача и не кормить ребенка до прихода специалиста.

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