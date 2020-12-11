Ученые выявили новые симптомы коронавируса у детей

Фото: depositphotos/nkooume
У детей, болеющих коронавирусом, могут проявляться необычные симптомы. Это выявили специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, сообщает Express.
Уточняется, что COVID-19 в совокупности с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) может вызывать воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи, глаз.
Согласно исследованиям ученых, в которых были проанализированы болеющие коронавирусом с вызванным им воспалительным синдромом дети, у 83 процентов испытуемых обнаружили кожно-слизистые изменения. В частности, краснели и опухали глаза, щеки и ладони, а также становился ярко-красным и опухшим язык.
Ранее специалист заявил, что после перенесенного коронавируса у многих россиян наблюдаются расстройства нервной системы и проблемы с давлением.
По картине МРТ у таких пациентов видны повреждения как при рассеянном склерозе. Из-за повреждения центра в мозгу, который воспринимает информацию от нервов, у человека выпадают соответствующие функции (восприятие, обоняние), возникают слуховые галлюцинации.
Иммунолог ответил на вопросы о коронавирусе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: