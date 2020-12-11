Ученые выявили новые симптомы коронавируса у детей

Фото: depositphotos/nkooume

У детей, болеющих коронавирусом, могут проявляться необычные симптомы. Это выявили специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, сообщает Express.

Уточняется, что COVID-19 в совокупности с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) может вызывать воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи, глаз.

Согласно исследованиям ученых, в которых были проанализированы болеющие коронавирусом с вызванным им воспалительным синдромом дети, у 83 процентов испытуемых обнаружили кожно-слизистые изменения. В частности, краснели и опухали глаза, щеки и ладони, а также становился ярко-красным и опухшим язык.

Ранее специалист заявил, что после перенесенного коронавируса у многих россиян наблюдаются расстройства нервной системы и проблемы с давлением.

По картине МРТ у таких пациентов видны повреждения как при рассеянном склерозе. Из-за повреждения центра в мозгу, который воспринимает информацию от нервов, у человека выпадают соответствующие функции (восприятие, обоняние), возникают слуховые галлюцинации.

