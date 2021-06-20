Роман Романенко поблагодарил медиков и волонтеров за труд в период пандемии

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С Днем медицинского работника поздравил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко медицинских работников и волонтеров.

"Сегодня мы чествуем людей, от чьего профессионализма, самоотдачи и верности делу часто зависит наша жизнь. Вот уже второй год именно медицинские работники находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. С самого начала пандемии они приняли на себя главный удар, спасая людей от неизвестной болезни. Продолжают спасать и сейчас, жертвуя отдыхом, общением с семьей и личными интересами", – отметил Романенко на соответствующем мероприятии.

На торжестве присутствовали столичные медики и активисты движения "Волонтеры–медики". Более 190 тысяч добровольцев в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ помогали москвичам в период пандемии – доставляли продукты и предметы первой необходимости, помогали медикам, консультировали людей на горячей линии. Всего удалось помочь более 6 миллионам человек.

Также Романенко вручил благодарственные письма врачу-педиатру, депутату МГД, председателю комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Ларисе Картавцевой и главному врачу ГБУЗ "Городская поликлиника № 68" Наталье Кузенковой.

"Это не просто работа, это зов сердца, призвание. В медицине не бывает случайных людей. Я с юных лет мечтала стать детским врачом. Когда стала работать, решила помогать самым маленьким детям. Это большая ответственность, ведь малыш не может объяснить, что его беспокоит. В депутатской деятельности мною движет то же, что и в работе врачем, – забота о людях", – сказала Картавцева.

Ранее Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. Он назвал приоритетными вопросами города качественную медпомощь для москвичей, создание комфортных условий работы и достойную зарплату для врачей.

