Качественная медицинская помощь является приоритетом для Москвы – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. Он назвал приоритетными вопросами города качественную медпомощь для москвичей, создание комфортных условий работы и достойную зарплату для врачей.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 20 июня.

"Сердечно поздравляю медиков с профессиональным праздником... Безмерно благодарен всем, кто трудится в медицине. Постараемся сделать все необходимое, чтобы московское здравоохранение было одним из лучших в мире", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, медицинские работники больше года сражаются с опасным коронавирусом, проявляя высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.

Ранее мэр сообщил, что пандемия коронавируса не привела к остановке реализации программ в области здравоохранения в Москве. По его словам, сегодня в стройке находится около одного миллиона квадратных метров медицинских площадей. Речь идет как о строительстве новых объектов здравоохранения, так и о реконструкции действующих поликлиник и больниц.

Собянин подчеркнул, что перед властями стоял выбор сократить или нет бюджетные инвестиции в связи с COVID-19. В итоге было решено не останавливать программы, и особенно в области здравоохранения.

18 июня Сергей Собянин и премьер РФ Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Мэр Москвы уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам Собянина, включает более 30 крупных центров.

