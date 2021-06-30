Комаровский назвал истинные причины желания есть мел

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вопреки расхожему мнению, желание есть мел свидетельствует не о дефиците в организме кальция, а о нехватке железа. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на врача и телеведущего Евгения Комаровского.

На своей странице в Instagram специалист разместил забавный видеоролик, в котором разобрал причины неожиданной тяги к мелу.

"У меня в руках мел, и многие из вас сталкивались с ситуацией, когда люди едят мел. Это могут быть дети, это могут быть беременные люди, и в целом народное мнение знает, почему это происходит, – коль скоро человек ест мел, значит, не хватает кальция. На самом деле это не так", – сказал Комаровский.

Всем, кто испытывает желание есть мел, он рекомендовал сдать клинический анализ крови, оценить уровень гемоглобина и начать лечение анемии.

Специалист подчеркнул, что при возможности мел есть не стоит, так как практически все производители добавляют в него гипс. Если же очень хочется, лучше поискать виды, в состав которых входит только мел и вода.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, с какими заболеваниями в организме может быть связана тяга к сладкому, соленому, морепродуктам или красному мясу. Так, тяга к сладкому и молоку может говорить о стрессовом состоянии человека и поиске источника положительных эмоций.

