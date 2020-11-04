Эндокринолог посоветовала включить фрукты в ежедневный рацион

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Здоровому человеку необходимо съедать от трех до пяти порций разных видов фруктов в день. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам доцента кафедры эндокринологии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Олеси Гуровой, не приходится говорить об уникальной пользе того или иного продукта.
"Если взять среднего человека без выраженного ожирения или дистрофии, то норма – примерно от трех до пяти порций фруктов в день... Желательно, чтобы были разные фрукты: чем более разнообразен фруктовый рацион, тем более разнообразный состав витаминов и микроэлементов человек будет получать", – заявила эксперт.
Гурова отметила, что ориентироваться следует на объем порции, равный зажатому кулаку. Подойдет небольшая чашка ягод, яблоко, банан или иные фрукты.
Эндокринолог посоветовала ориентироваться на личные вкусовые предпочтения, но при этом иметь в виду состав – например, в банане больше калия, а в помело – витамина С.
В начале ноября торговые сети зафиксировали резкий рост спроса на экзотические фрукты. По мнению экспертов рынка, россияне таким образом компенсируют неудавшийся туристический сезон.
"Доктор 24": самые опасные фрукты и овощи
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