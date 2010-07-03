Ученые нашли генетические причины нелюбви к брокколи

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Американские ученые из Университета Кентукки выяснили, что отвращение к брокколи имеет генетические корни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты проанализировали более 170 образцов слюны пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы найти копии гена, связанного с восприятием горечи. Все испытуемые также заполнили анкеты, где рассказали о своих вкусовых предпочтениях.

В результате оказалось, что люди с выраженным восприятием горечи почти в два раза реже сообщали о высокой доле овощей в своем рационе. Исследователи считают, что их выводы позволят диетологам формировать более подходящий для пациентов рацион.

Ранее ученые установили, что высокое потребление соли грозит развитием когнитивных нарушений, в том числе слабоумия. Они провели эксперименты на мышах. У грызунов, которые питались едой с высоким содержанием соли, довольно быстро стали проявляться симптомы деменции.

