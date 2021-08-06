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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о надежности ПЦР-тестов для диагностики коронавируса после многочисленных сообщений о ложных результатах таких анализов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Универсально точного теста нет. Все же точнее теста ПЦР еще ничего не придумали. Но точность этого теста во многом зависит от того, как у вас взяли материал для исследования. Это должны делать специально подготовленные люди", – объяснил он.

Врач подчеркнул, что специалист для анализа должен брать у пациента не сопли, а клетки слизистой оболочки дыхательных путей.

"Поэтому если при заборе материала вам просто нежно и бережно повозили ватной палочкой внутри носа, то не стоит ожидать достоверных результатов. Если при взятии материала для исследования вам даже больно не было, то это означает, что тест вы сдали зря", – отметил врач.

Он уточнил, что палочка должна находиться как можно глубже и царапать слизистую. В противном случае результат может оказаться ложным.

Ранее россиянам рассказали, как расшифровать результаты теста на коронавирус. Приходя в медучреждение, пациент выбирает между качественными, количественными и полуколичественными исследованиями.

Первые способны дать только положительный или отрицательный результат и в отличие от других не позволяют отследить динамику показателей.

