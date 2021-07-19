Россиянам рассказали, как расшифровать результаты теста на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Изучая результаты теста на коронавирус, человек может столкнуться с такими понятиями, как чувствительность, антитела классов IgM и IgG, а также N-белок и S-белок. О том, что они означают и как в них разобраться, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Приходя в медучреждение, пациент выбирает между качественными, количественными и полуколичественными исследованиями. Первые способны дать только положительный или отрицательный результат и в отличие от других не позволяют отследить динамику показателей. С помощью полуколичественных анализов измеряют концентрацию антител при COVID-19.

Два других параметра – чувствительность и специфичность – говорят о вероятности ошибки в результате теста. Например, из-за низкой чувствительности больной человек может быть определен как здоровый, а при недостаточной специфичности, наоборот, здорового человека посчитают больным.

S-белок и N-белок являются составляющими вируса. Первый представляет из себя шипы, благодаря которым и возникло название "коронавирус". Именно к ним обычно быстрее всего образуются антитела. Второй – это нуклеокапсидный белок оболочки РНК вируса, который повышает вероятность его попадания внутрь клетки. К нему антитела вырабатываются дольше.

При этом не существует универсальных антител, поэтому в случае с COVID-19 речь обычно идет о IgM и IgG. IgM возникают через 5–7 дней после инфицирования и уже спустя 2–3 месяца полностью исчезают. Между тем IgG можно обнаружить к концу второй недели после заражения, они свидетельствуют о стадии выздоровления, а также сохраняются на более долгое время.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 июля в столице перестала действовать система QR-кодов для посещения заведений общественного питания, получить которые могли только привитые горожане, те, кто переболел коронавирусом или имеет отрицательный результат ПЦР-теста. По словам градоначальника, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации.

Кроме того, перестают действовать ограничения на работу кафе и ресторанов в ночное время, разрешаются мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке. К функционированию в обычном режиме возвращаются также фуд-корты и детские игровые комнаты.

