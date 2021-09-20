В Британии нашли способ вылечить рак простаты за неделю

Фото: Depositphotos/imagepointfr
Специалисты Королевской больницы имени Марсдена в Лондоне нашли способ вылечить рак простаты за неделю. Для этого они использовали высокодозную радиотерапию, сообщает "Газета.ру".
Это стало возможным благодаря стереотаксической радиотерапии, которая воздействует на опухоль более точно, не задевая здоровые ткани. Это позволяет увеличивать дозу излучения, параллельно сокращая количество сеансов. В течение двух лет врачи проводили эксперименты, в которых приняли участие 550 пациентов. 99% из них не сталкивались с какими-либо серьезными последствиями из-за высокодозной радиотерапии, у 90% были лишь незначительные осложнения, в частности проблемы с мочеиспусканием.
Более высокая дозировка облучения позволяет сократить число сеансов терапии до пяти – обычно она длится не менее 20 сеансов. Такой подход не только не снижает эффективность лечения, но и позволяет сократить расходы государства на здравоохранение, полагают исследователи.
Ранее в Национальном научно-исследовательском институте в Канаде пришли к выводу, что рак простаты на поздних стадиях диагностируют у вдовцов чаще, чем у женатых мужчин. По мнению специалистов, это связано с тем, что одинокие мужчины реже посещают врачей, пропуская ранние стадии заболевания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: