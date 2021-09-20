В Британии нашли способ вылечить рак простаты за неделю

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Специалисты Королевской больницы имени Марсдена в Лондоне нашли способ вылечить рак простаты за неделю. Для этого они использовали высокодозную радиотерапию, сообщает "Газета.ру".

Это стало возможным благодаря стереотаксической радиотерапии, которая воздействует на опухоль более точно, не задевая здоровые ткани. Это позволяет увеличивать дозу излучения, параллельно сокращая количество сеансов. В течение двух лет врачи проводили эксперименты, в которых приняли участие 550 пациентов. 99% из них не сталкивались с какими-либо серьезными последствиями из-за высокодозной радиотерапии, у 90% были лишь незначительные осложнения, в частности проблемы с мочеиспусканием.

Более высокая дозировка облучения позволяет сократить число сеансов терапии до пяти – обычно она длится не менее 20 сеансов. Такой подход не только не снижает эффективность лечения, но и позволяет сократить расходы государства на здравоохранение, полагают исследователи.

Ранее в Национальном научно-исследовательском институте в Канаде пришли к выводу, что рак простаты на поздних стадиях диагностируют у вдовцов чаще, чем у женатых мужчин. По мнению специалистов, это связано с тем, что одинокие мужчины реже посещают врачей, пропуская ранние стадии заболевания.

