Онколог рассказал о "незаметных" симптомах поражения организма раком

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Отсутствие аппетита, резкое снижение веса, появление болей и видимых опухолей свидетельствует о развитии рака на поздних стадиях, рассказал главный врач онкологического центра Михаил Давыдов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Он отметил, что многие люди боятся идти в больницу даже при появлении симптомов онкологического заболевания, поскольку не хотят услышать неприятный диагноз.
"Рак – болезнь, которой свойственно протекать бессимптомно на ранних стадиях, когда от нее еще можно вылечиться. Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3–4 стадия, где речь идет не об излечении, а о максимально возможном сроке продления жизни пациента", – сказал Давыдов.
Врач также посоветовал не заниматься нетрадиционным лечением болезни, чтобы не потерять время. Он отметил, что после постановки диагноза необходимо немедленно начать лечение. Чем раньше это произойдет, тем больше шансов на результат, подчеркнул специалист.
Ранее ученые из британской благотворительной организации Blood Cancer UK рассказали, что повышенное потоотделение по ночам может свидетельствовать о раке крови. По словам экспертов, одной из причин сильной потливости является попытка организма бороться с болезнью.
По словам специалистов, если из-за постоянной потливости по ночам приходится даже менять одежду, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
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