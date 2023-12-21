Иммунолог заявил, что тридемия может перегрузить систему здравоохранения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В РФ активнее всего распространяются ОРВИ, грипп и COVID-19. Это может перегрузить систему здравоохранения, однако в текущем сезоне подобной ситуации не будет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на иммунолога Николая Крючкова.

"На подавляющее число людей не влияет, заразились они одним или несколькими вирусами. Общая тяжесть состояния определяется наиболее тяжелой инфекцией. Возможно, есть какая-то узкая группа людей, на которых влияют несколько инфекций", – сказал он.

Как отметил специалист, одновременное распространение вирусов является опасной проблемой. В таком случае пациентам не будет хватать врачей, лекарств и мест в больницах, считает эксперт.

Вместе с тем, добавил врач, возвращение масочного режима стало позитивным моментом. Маски защищают тех людей, которые их надевают, указал он.

О необходимости соблюдать масочный режим в Петербурге при проведении массовых мероприятий объявили 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по городу Елизавета Скорынина объяснила, что такая мера была введена для исключения риска заражения горожан. В настоящее время соблюдение режима усиливают в местах скопления больных людей. К ним относятся поликлиники, больницы и массовые мероприятия.

В столичном Депздраве сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и ковидом