Пожар произошел в ресторане в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на кухне ресторана в центре Москвы на площади 20 квадратных метров, возгорание уже потушено. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Огнеборцы МЧС России потушили пожар в центре Москвы", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в ресторане на Большой Дмитровке, где огонь охватил 20 квадратных метров кухни.

Сведений о пострадавших не поступало, 50 человек самостоятельно покинули помещение. В тушении пожара принимали участие 71 человек и 16 единиц техники.

Ранее стало известно о ликвидации пожара в производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Для тушения огня привлекался пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.

До этого на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

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