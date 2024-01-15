На складе автозапчастей в Мытищах ликвидировали открытое горение

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Открытое горение устранили на складе автозапчастей в подмосковных Мытищах, заявили в телеграм-канале МЧС РФ.

Немногим ранее в ведомстве сообщили о локализации пожара. Там же добавили, что пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения огня на находящиеся рядом постройки.

Пожар на складе автозапчастей в подмосковном городе Мытищи произошел 15 января. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.



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