15 января, 16:47Происшествия
На складе автозапчастей в Мытищах ликвидировали открытое горение
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Открытое горение устранили на складе автозапчастей в подмосковных Мытищах, заявили в телеграм-канале МЧС РФ.
Немногим ранее в ведомстве сообщили о локализации пожара. Там же добавили, что пожарно-спасательные подразделения не допустили распространения огня на находящиеся рядом постройки.
Пожар на складе автозапчастей в подмосковном городе Мытищи произошел 15 января. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
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