15 января, 16:28Происшествия
Склад с запчастями загорелся в подмосковных Мытищах
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте случившегося задействованы свыше 30 человек и 8 единиц техники ведомства. Силы и средства продолжают наращивать.
13 января пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч.
Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе удалось ликвидировать открытое горение.
Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.
Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей
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