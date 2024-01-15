Склад с запчастями загорелся в подмосковных Мытищах

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Пожар произошел на складе автозапчастей в подмосковном городе Мытищи. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте случившегося задействованы свыше 30 человек и 8 единиц техники ведомства. Силы и средства продолжают наращивать.

13 января пожар произошел на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч.

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе удалось ликвидировать открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей