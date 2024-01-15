В Wildberries не смогли связаться с 12 сотрудниками сгоревшего в Шушарах склада

Фото: телеграм-канал "Следком"

Компания Wildberries продолжает устанавливать связь еще с 12 сотрудниками склада в Санкт-Петербурге, на котором произошел пожар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

Wildberries связалась еще с четырьмя исполнителями склада, сказано в сообщении. Отмечается, что никто из исполнителей склада не числится пропавшим.

Кроме того, компания напомнила, что 15 января начнет первые выплаты компенсации продавцам, товары которых пострадали от пожара на складе в Шушарах. Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 13 января.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч.

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе удалось ликвидировать открытое горение.

СМИ со ссылкой на экстренные службы отмечали, что, предварительно, при пожаре никто не пострадал. Эвакуированы были 350 человек.

После пожара региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей





