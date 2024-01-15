При пожаре на складе Wildberries в Петербурге, предварительно, никто не пострадал – СМИ

Фото: телеграм-канал 112

При пожаре на складе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге, предварительно, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в результате были эвакуированы 350 человек.

Ранее в СМИ сообщалось, что Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе во время пожара.

До этого в компании сообщали, что не могут связаться с 54 сотрудниками. Там пояснили, что некоторые сотрудники оставили свои личные вещи, в том числе мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч.

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе удалось ликвидировать открытое горение.

После пожара региональный главк Следственного комитета (СК) РФ по поручению председателя главного управления ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

СМИ со ссылкой на Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщали, что компания Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод складского комплекса в Пушкинском районе города.

Уточнялось, что было выдано разрешение на строительство складского комплекса, а также заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. При этом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не было.

Позднее Wildberries опровергла отсутствие у сгоревшего склада документа о соответствии, об этом также писали СМИ.

Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей