Wildberries продолжает разыскивать 16 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

Фото: МЧС России

Wildberries продолжает искать 16 человек, работавших на складе в Санкт-Петербурге в Шушарах во время пожара 13 января. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", – указано в сообщении.

До этого в компании сообщали, что не могут связаться с 54 сотрудниками. Там пояснили, что некоторые сотрудники оставили свои личные вещи, в том числе мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект.

Пожар произошел на складе Wildberries утром 13 января. Площадь возгорания сперва составила тысячу квадратных метров, а потом увеличилась до 50 тысяч.

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. В результате произошедшего никто из сотрудников центра не пострадал, они успели эвакуироваться из горящего объекта.

Днем 14 января на складе удалось ликвидировать открытое горение.



Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге оценили в 10 млрд рублей